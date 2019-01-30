برلين: المعتقلون العراقيون الثلاثة خططوا لصناعة قنبلة وأجروا اختبارات عليها

كشف وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني، ملابسات اعتقال العراقيين الثلاثة، بسبب نيتهم شن هجوم إرهابي محتمل في ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز": "المعتقلون العراقيون الثلاثة خططوا، لصنع قنبلة وزراعتها في أحد الأماكن، وأجروا اختبارات عليها".

© REUTERS / MICHAEL DALDER اعتقال 3 عراقيين في ألمانيا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

وتابع "لا ندرك حاليا عمل العراقيين الثلاثة غير القانوني جزءا من منظمة إرهابية، وهناك عمليات بحث جرت على الفور في المباني المجاورة للعثور على عناصر مرتبطة بهم".

وكان المدعي الاتحادي الألماني قد أعلن أن الشرطة الألمانية أوقفت ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية العراقية، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي أن "الشرطة الألمانية ألقت القبض على ثلاثة مواطنين عراقيين، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف البيان: "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن المشتبه به لم يحددوا بعد هدف لهجومهم".