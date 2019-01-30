برلين: المعتقلون العراقيون الثلاثة خططوا لصناعة قنبلة وأجروا اختبارات عليها

وقال وزير الداخلية الألماني، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز": "المعتقلون العراقيون الثلاثة خططوا، لصنع قنبلة وزراعتها في أحد الأماكن، وأجروا اختبارات عليها".
وكان المدعي الاتحادي الألماني قد أعلن أن الشرطة الألمانية أوقفت ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية العراقية، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.
وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي أن "الشرطة الألمانية ألقت القبض على ثلاثة مواطنين عراقيين، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأضاف البيان: "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن المشتبه به لم يحددوا بعد هدف لهجومهم".
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