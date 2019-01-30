بعد منع المحققة الدولية... تركيا تتحدث عن 3 أمور غامضة بقضية خاشقجي

قال فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن ثلاثة أمور ما زالت غامضة في قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده، بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، أعرب ألتون عن امتنانه لزيارة المحققة الأممية أغنيس كالامارد إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي، لكنه قال إنه "حتى الآن لم نتمكن من معرفة مصير جثة خاشقجي ومن أصدر أمر القتل وهوية المتعاون المحلي".

We welcome @AgnesCallamard's visit to Turkey in relation to the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.



We still do not know where Khashoggi's body is, who ordered the hit and who the "local collaborator" was.



Justice must be served. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 29, 2019

وذكرت شبكة "إن تي في" التركية، الثلاثاء، أن كالامار منعت وفريق من الخبراء من دخول مقر القنصلية التي قتل فيها خاشقجي.

وأشارت الشبكة التركية إلى أن المحققة الأممية وصلت إلى القنصلية مع فريق من الخبراء، لبحث ظروف مقتل خاشقجي، لكنها اكتفت بإجراء مسح للمنطقة المحيطة بمقر القنصلية السعودية.

وفي سياق متصل وصفت جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"CIA" مقتل خاشقجي بـ"بالعملية المدبرة"، رافضة في الوقت ذاته التأكيد ما إذا كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسؤول بشكل مباشر عنها، وذلك خلال جلسة الاستماع السنوية التي عقدتها لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي لمناقشة التهديدات الأمنية حول العالم.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Cour حول تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم مستشار ملكي كبير.