القضاء البرازيلي يمنع الرئيس الأسبق من حضور جنازة شقيقه

رفضت القاضية كارولينا ليبوس طلبا تقدم به محامو داسلفا بالسماح له بالسفر إلى منطقة ساو برناردو دو كامبو في ساو باولو، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على شقيقه الأكبر، جنيفال دا سيلفا، الذي توفي عن 79 عاما إثر إصابته بنوع غريب من السرطان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE".

ورأت ليبوس أن اتخاذ هذا القرار من اختصاص كبير مفوضي الشرطة الفيدرالية في ولاية بارانا، لوثيانو فلويس دي ليما، الذي أكد في النهاية أنه لا يمكن السماح للولا بمغادرة السجن لأسباب لوجيستية وللحفاظ على سلامة السجين.

وكانت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل قد قضت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن الرئيس السابق لولا دا سيلفا، السجين، لا يمكنه الترشح للانتخابات بسبب الحكم في قضية الفساد، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الوكالة: "إن قرار الأغلبية، أربعة من سبعة قضاة، ينفي بعض الشكوك بخصوص أكثر انتخابات غير مستقرة في البرازيل منذ عقود، على الرغم من ذلك صرح محامو لولا، أنهم سيستأنفون الحكم في المحكمة العليا عند صدور أي قرار سلبي".