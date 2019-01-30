ألمانيا تريد بناء شبكة "الجيل الخامس" بسرعة ولكن بشكل "آمن"

قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عندما سئلت عن المخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا من شركة "هواوي" الصينية، إن بلادها تريد بناء شبكة 5G بسرعة ولكن أيضا بشكل آمن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة القول "من المهم ضمان معايير أمن البيانات العالية".

© Sputnik . Ilya Pitalev "هواوي" تنوي فتح مختبراتها للمراقبين لتهدئة مخاوف التجسس

وأضافت المتحدثة "هناك بعض الفقرات في القانون الصيني تثير قلقنا"، مشيرة إلى أن ذلك يشمل التزام الشركات الصينية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات".

وتواجه شركة "هواوي" رقابة دولية بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية والادعاءات بأن بكين قد تستخدم تكنولوجيا "هواوي" في التجسس، وهو ما تنفيه الشركة.

وتحاول الشركة الصينية وضع حد للمزاعم التي تقول بأن تقنياتها تشكل خطرا أمنيا، إذ صرحت وكالات الاستخبارات الأمريكية سابقا حول مخاوفها من احتمال أن تشكل هواوي تهديدًا للأمن القومي عبر تسهيلها للتجسس الصيني، فيما نفت الشركة بشكل مستمر هذه المزاعم.

وأعلنت هواوي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنها ترحب بالطلبات المقدمة من قبل الدول الغربية لرؤية عملية تطوير منتجاتها، مؤكدة أن الشركة تتوافق بشكل كامل مع القوانين واللوائح المحلية، كما أنها ستسمح للمراقبين بمشاهدة مختبرات المنتجات الخاصة بهم.