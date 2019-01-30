بقوة كبيرة... الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"هجوم كاسح"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن هجوم كاسح، بنفس مستوى استعداده للدفاع عن إسرائيل.

© REUTERS / RONEN ZVULUN نتنياهو: إيران تشن هجمات يومية ضد إسرائيل وتهددنا بالصواريخ

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة، قام بها نتنياهو في مستودعات الطوارئ التابعة لفرقة الاحتياط "رأس الحربة"، اليوم الأربعاء.

وكتب نتنياهو على "تويتر": "جيش الدفاع مستعد للدفاع وأيضا لشن هجوم كاسح، ومستوى الاستعداد هنا جيد وكل المعدات الحربية جاهزة على أكمل وجه"، مضيفا "القوات ستصل إلى ميدان المعركة بقوة كبيرة".

وتشهد الآونة الأخيرة حربا كلامية بين إسرائيل وإيران بشأن سوريا، وسط تكهنات بتحولها إلى حرب إقليمية مفتوحة.

وقال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء 29 يناير، إن إيران تشن هجمات يومية على إسرائيل، ونحن نصد تلك الهجمات"، مضيفا "إيران تهددنا بطرق كثيرة وخلال الـ24 ساعة الماضية، أطلقت تهديدات بتدميرنا من خلال إطلاق صواريخ تضرب مدننا، ولا نتجاهل هذه التهديدات، لكنها لا تؤثر علينا لأننا نعلم قوتنا في الدفاع وفي الهجوم".

قام رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو اليوم بجولة تفقدية مفاجئة في مستودعات الطوارئ التابعة لفرقة الاحتياط "رأس الحربة" وقال: جيش الدفاع مستعد للدفاع وأيضا لشن هجوم كاسح. مستوى الاستعداد هنا جيد وكل المعدات الحربية جاهزة على أكمل وجه. القوات ستصل إلى ميدان المعركة بقوة كبيرة. pic.twitter.com/NT10gt3171 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 30, 2019

ونفذت إسرائيل منذ عام 2013 أكثر من 100 ضربة جوية ضد أهداف في سوريا تزعم أنها تابعة لإيران، شملت الهجوم على مطار التيفور العسكري، التي تلاها إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية طراز "إف — 16"، بحسب موقع معهد السلام الأمريكي (يو إس آي بي).