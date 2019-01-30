ترامب يهنئ غوايدو في اتصال هاتفي "لبدء مهام رئاسة فنزويلا"

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هنأ رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو خلال مكالمة هاتفية، لبدئه مهام رئاسة فنزويلا.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء ""تحدث الرئيس دونالد ترامب اليوم مع الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو لتهنئته على توليه التاريخي للرئاسة ولتعزيز دعم الرئيس ترامب القوي لجهود فنزويلا من أجل استعادة الديمقراطية".

© AP Photo / Fernando Llano غوايدو يدعو الاتحاد الأوروبي للاقتداء بواشنطن وفرض عقوبات على حكومة فنزويلا

وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على التواصل المنتظم لدعم مسيرة فنزويلا للعودة إلى الاستقرار، وإعادة بناء العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

من جانبه شكر غوايدو الرئيس ترامب على التزام الولايات المتحدة بحرية ورخاء فنزويلا والمنطقة. كما أشار إلى أهمية استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

ومنحت السلطات الأمريكية، أمس الثلاثاء، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، حق التصرف في الأموال الفنزويلية المتواجدة في البنوك الأمريكية.

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تصاعدت مع اندلاع المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".