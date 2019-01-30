ترامب وغوايدو يتفقان على إعادة تطبيع العلاقات بين الدولتين

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا عبر اتصال هاتفي على استمرار التواصل ودعم جهود الاستقرار في البلاد.

© AP Photo / Fernando Llano غوايدو يدعو الاتحاد الأوروبي للاقتداء بواشنطن وفرض عقوبات على حكومة فنزويلا

هذا وأعلن البيت الأبيض، أن أمريكا لا تعترف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا وتعتبر خوان غوايدو ، زعيم المعارضة الفنزويلية، الرئيس الرسمي للبلاد.

حيث قال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء "تحدث الرئيس دونالد ترامب اليوم مع الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو لتهنئته على توليه التاريخي للرئاسة ولتعزيز دعم الرئيس ترامب القوي لجهود فنزويلا من أجل استعادة الديمقراطية".

وأضاف البيان "اتفق الجانبان على التواصل المنتظم لدعم مسيرة فنزويلا للعودة إلى الاستقرار، وإعادة بناء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تصاعدت مع اندلاع المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".