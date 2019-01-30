تسجيل
18:58 30 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كاراكاس، فنزويلا 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    برلماني أردني: فنزويلا تدفع ثمن دعم العرب ولا ننسى ما حدث لصدام حسين

    © REUTERS / Marco Bello
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    محاولة انقلاب في فنزويلا (2) (83)
    130

    قال النائب الأردني خليل العطية، عضو البرلمان العربي، إنه يجب على العالم أن يحترم اختيارات الشعوب وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
    © Sputnik . Sergey Guneev
    مادورو يفصح لـ"سبوتنيك" عن حقيقة ما يجري في فنزويلا
    وأضاف، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "نحن يجب أن نقدم كل الدعم للرئيس الفنزويلي المنتخب لمواقفه من القضايا العربية وبشكل خاص فيما يختص بالقضية الفلسطينية".

    وقال النائب الأردني إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يستحق منا كل الدعم للقضاء على كل المؤامرات، التي تقف وراءها الإمبريالية العالمية، التي اصطدمت بشموخ وصمود الشعب الفنزويلي ومساندته لرئيسه المنتخب، وستذهب كل تلك المؤامرات أدراج الرياح.

    وأشار العطية إلى أن قرار المحكمة العليا في فنزويلا بمنع زعيم المعارضة خوان غوايدو، من السفر والتحفظ على أمواله قد يأتي في سياق منعه من اللجوء السياسي وتعريف الشعب بما عليه من مخالفات مالية، لذا على الجميع أن يحترم وينحاز لقرارات القضاء وأحكامه.

    وأوضح النائب الأردني: "علينا أن نحترم المؤسسات الدستورية في فنزويلا من محكمة وجيش ورئاسة، والموقف الأمريكي تجاه فنزويلا ليست ممارستها الأولى ضد الشعوب وحرياتها وحكامها المخلصين.

    وتابع: "لا ننسى ما فعلته أمريكا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وتدخلاتها في الشأن العربي ودعمها المفضوح للإسرائيليين، وأنا أتوقع أن وراء التأييد الأمريكي لزعيم المعارضة لوبي صهيوني يقف ضد جهة أو حكومة أو رئيس يتبنى القضايا الفلسطينية".

    العطية:

    أرى أن الرئيس الفنزويلي يدفع ثمن موقفه الوطني المحترم العادل تجاه الشعب الفلسطيني.

    وقال العطية: "من المفترض أن يصدر البرلمان الأردني بيان تأييد للرئيس الفنزويلي، وقد تبنت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني دعوة المجلس لتبني موقف رافض للتدخل الأمريكي ومؤيد للرئيس الفنزويلي".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، واشنطن، 14 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Joshua Roberts
    ترامب يرد على حديث مادورو... ستحدث احتجاجات واسعة اليوم
    وكانت احتجاجات قد بدأت، الأربعاء الماضي، في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.

    وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.

    وأعلن رئيس المحكمة العليا بفنزويلا، مايكل مورينو، اليوم الأربعاء، أن المحكمة فرضت حظر مغادرة البلاد على رئيس المعارضة الذي اعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، كما جمدت جميع أرصدته وحساباته البنكية.

    واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

    كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بخوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام، وهو ترفضه روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

    الموضوع:
    محاولة انقلاب في فنزويلا (2) (83)

    انظر أيضا:

    غوايدو يدعو الاتحاد الأوروبي للاقتداء بواشنطن وفرض عقوبات على حكومة فنزويلا
    بيسكوف: روسيا مستعدة لمساعدة التسوية في فنزويلا دون التدخل في الشؤون الداخلية
    موسكو: وزراء "أوبك+" لم يناقشوا الوضع في فنزويلا ولا نرى حاجة لذلك
    مادورو يفصح لـ"سبوتنيك" عن حقيقة ما يجري في فنزويلا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار فنزويلا, أزمة فنزويلا السياسية, البرلمان العربي, نيكولاس مادورو, فنزويلا, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة Roof Resident - الحائزة على المرتبة الحادية عشر
    أجمل التصوير الفوتوغرافي "فن البناء" لعام 2018
    ممنوع تحكي مع مادورو!
    ممنوع تحكي مع مادورو
    رد فعل المجتمع الدولي حول الوضع في فنزويلا
    رد فعل المجتمع الدولي على الوضع في فنزويلا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك