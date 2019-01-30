بوتين: روسيا تعول على تشكيل البرلمان المولدوفي بعد الانتخابات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو مهتمة بتشكيل البرلمان المولدوفي بعد نتائج الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تعتمد عليه.

© Sputnik . Alexey Nikolsky رئيس مولدوفا ينتظر زيارة بوتين لبلاده

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين خلال لقائه نظيره المولدوفي إيغور دودون، اليوم الأربعاء "بالطبع، لسنا غير مبالين، بالطريقة، التي يتم بها تشكيل البرلمان في مولدوفا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرلمان يشكل حكومة البلاد، ويعتمد إلى حد كبير على كيفية تطور العلاقات الروسية — المولدوفية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه كان على استعداد لمناقشة أية قضية سيطرحها نظيره دودون، خلال الاجتماع، مذكرا أن روسيا اتخذت قرارات إضافية بشأن الفواكه والخضروات المولدوفية ومنتجات النبيذ، التي ستكون سارية حتى نهاية مارس/ آذار.

وأضاف بوتين بهذا الصدد "سنعمل معا على كيفية سير هذا العمل وسنتخذ قرارا حول كيفية المضي قدما في هذا الاتجاه".

ووصل الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، إلى موسكو بزيارة رسمية، لبحث التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والمجال الإنساني، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.