المعارضة الفنزويلية تعلم بالخيارات الأمريكية العسكرية

وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بهذا الخيار (العسكري)… أود نقل سلمي (للسلطة)، لكن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يختار بين السلام أو العنف هو الرئيس نيكولاس مادورو، وهو دائما يختار العنف".
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
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