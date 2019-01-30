عاصفة قطبية تضرب أمريكا ووفاة 5 أشخاص

فألغيت الدراسة اليوم الأربعاء وغدا الخميس في شيكاغو، وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد؛ وفقا لوكالة "رويترز".
وتحمل الدوامة القطبية، وهي عبارة عن تيار من الهواء البارد يلف حول الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي، موجة البرد القارس لكن التيار الحالي يندفع الآن جنوبا في الولايات المتحدة.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل نتيجة الطقس البارد منذ يوم السبت في أيوا وانديانا وإيلينوي وويسكونسن ومينيسوتا.
وألغيت أكثر من 2000 رحلة طيران في وقت مبكر اليوم الأربعاء، كما أعلنت شركة "أمتراك" للسكك الحديدية، أنها ستلغي حركة جميع القطارات داخل شيكاغو وخارجها اليوم الأربعاء.
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