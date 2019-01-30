عاصفة قطبية تضرب أمريكا ووفاة 5 أشخاص

تعرضت مناطق واسعة من الولايات المتحدة لموجة من الرياح والبرد القارس اليوم الأربعاء حيث انتقلت درجات الحرارة، التي سجلت انخفاضا قياسيا ناجم عن عاصفة قادمة من المنطقة القطبية الشمالية، عبر الغرب الأوسط إلى الولايات الشرقية، مما دفع السكان للبقاء داخل منازلهم.

فألغيت الدراسة اليوم الأربعاء وغدا الخميس في شيكاغو، وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن درجات الحرارة انخفضت في أجزاء من السهول الشمالية والبحيرات العظمى إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر في بارك رابيدس بولاية مينيسوتا وإلى نحو 30 درجة مئوية تحت الصفر في فارجو في نورث داكوتا.

وتحمل الدوامة القطبية، وهي عبارة عن تيار من الهواء البارد يلف حول الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي، موجة البرد القارس لكن التيار الحالي يندفع الآن جنوبا في الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل نتيجة الطقس البارد منذ يوم السبت في أيوا وانديانا وإيلينوي وويسكونسن ومينيسوتا.

وألغيت أكثر من 2000 رحلة طيران في وقت مبكر اليوم الأربعاء، كما أعلنت شركة "أمتراك" للسكك الحديدية، أنها ستلغي حركة جميع القطارات داخل شيكاغو وخارجها اليوم الأربعاء.