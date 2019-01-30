مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في حادث إطلاق نار بجنوب فرنسا

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليوم الأربعاء "أطلق رجل النار على المارة في أحد شوارع منطقة لوبينو، جنوب باستيا. ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الشخص، الذي وصفته السلطات بأنه قناص، كان مسلحاً بسكين أيضاً. وقد قتل شخص واحد على الأقل وأصاب ستة آخرين".

Fusillade en cours à Montesoro, à Bastia.

Plusieurs personnes sont blessés par balle.

Photo de Fr3 Corse.@BFMTV @CNEWS pic.twitter.com/GTmKBtHn4u — Actualité des Services de Secours de Corse (@ASSC_20) January 30, 2019

يتبع…