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23:36 30 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مظاهرات عارمة في أنحاء فنزويلا، وأنصار زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو يطالبون بتنحي رئيس البلاد نيكولاس مادورو، 23 يناير/ كانون الثاني 2019

    المكسيك والأوروغواي تدعوان إلى مؤتمر دولي حول فنزويلا

    © AFP 2018 / Ronaldo Schemidt
    العالم
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    أعلنت خارجية الأوروغواي، اليوم الأربعاء، أن كلا من المكسيك والأوروغواي دعتا لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 فبراير في مونتيفيديو.

    وجاء في بيان للوزارة "قررت حكومتا أوروغواي والمكسيك تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة الدول والمنظمات الدولية التي لديهم موقف موحد حول فنزويلا. الهدف من المؤتمر هو إرساء الأساس لإنشاء آلية حوار جديدة، مع إدراج جميع القوى الفنزويلية (السياسية) التي من شأنها أن تسهم في عودة الاستقرار والسلام في البلاد".

    أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأزمة في فنزويلا غدا
    وأضاف البيان أن أكثر من 10 دول تنوي المشاركة في المؤتمر الدولي.

    وذكر البيان أن المكسيك وأوروغواي قد اتخذتا موقفاً بعدم التدخل، ولكنهما قلقتان بشأن الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

    وأشارت الخارجية إلى أنه "وفي هذا الصدد، قررنا إجراء حوار شامل وجدير بالثقة، سيحل بشكل نهائي الوضع الصعب الذي وضع الأخوة الفنزويليون أنفسهم فيه".

    الجدير بالذكر أن كلا من المكسيك وأوروغواي تعترفان بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

    وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

    وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

    فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

    الكلمات الدلالية:
    المكسيك, أوروغواي, فنزويلا
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