ترامب يصف كبار قادة المخابرات في بلاده بالسلبيين والسذج تجاه إيران

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار قادة أجهزة المخابرات بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء "بالسلبية والسذاجة الشديدة" تجاه إيران، كما رفض تقديراتهم بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتهم لأرائه في شهادة بالكونغرس.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب على تويتر "يبدو أن العاملين في المخابرات سلبيين وسذج للغاية فيما يتعلق بالمخاطر من إيران. هم مخطئون!". وكان ترامب قد بدأ انتقاد أجهزة المخابرات الأمريكية قبل توليه الرئاسة.

واستشهد ترامب بإطلاق صواريخ إيرانية وقال إن طهران "اقتربت كثيرا".

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

وأضاف ترامب "ربما يتعين على (رجال) المخابرات العودة مجددا إلى صفوف الدراسة!".

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

هذا وأبلغ رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية لجنة في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء بأن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية لا يزال قائما وبأن إيران لم تتخذ خطوات في سبيل صنع قنبلة نووية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات ترامب بشأن هذين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.