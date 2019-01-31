بومبيو يدعو القوات المسلحة الفنزويلية إلى "حماية" شعبها من الرئيس مادورو

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القوات المسلحة الفنزويلية لحماية شعبها من "القمع" الذي -وفقا له- يجري بإيعاز من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بومبيو على تويتر قائلا: "قمع مادورو يتواصل مع مطالبة الفنزويليين للديمقراطية اليوم، نطالب القوات المسلحة الفنزويلية وقوات الأمن حماية جميع الفنزويليين، فضلا عن المواطنين الأجانب والمواطنين الأمريكيين".

وأضاف بومبيو: " نقف إلى جانب شعب فنزويلا".

#Maduro’s repression continues. As Venezuelans demand democracy today, we call on the Venezuelan military and security forces to protect all Venezuelans, as well as U.S. and foreign citizens. We stand with the people of #Venezuela. #EstamosUnidosVE #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/2tiP0cvWlu — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2019

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات