غوايدو يقول إنه يجري لقاءات سرية مع الجيش الفنزويلي

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، أن المعارضة التقت سرا بممثلي القوات العسكرية والأمنية في البلاد.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب غوايدو في مقال في صحيفة The New York Times الأمريكية: أن "نقل السلطة يتطلب دعما من جانب العسكريين، فلذلك عقدنا اجتماعات سرية مع ممثلي قوات الأمن والجيش".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.