الأقسى منذ عقود...موجة صقيع "قاتلة" تجتاح ولايات أمريكية (فيديو)

يعيش عشرات الملايين في ولايات أوهايو، وانديانا، إلينوي، وميشيغان، ويسكنسن الأمريكية أجواء طقس سيء للغاية.

وفاقت البرودة في وسط غرب الولايات المتحدة درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية "أنتارتيكا"، ما أودى بحياة بحياة 9 أشخاص، على الأقل، بحسب ما جاء في تقرير لقناة CBS News الأمريكية.

الأقسى منذ عقود

ويستعد عشرات الملايين في الولايات المتحدة لموجة برودة قاسية قد تكون الأقسى منذ عقود، وهو ما أدى إلى إيقاف الخدمات البريدية في الولايات الخمس، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية.

وقد جرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 9 حالات وفاة مرتبطة بالطقس عبر الولايات المتحدة.

إذا لقي اثنان مصرعهما في حادث سيارة بولاية إنديانا، في حين نسبت 3 حالات وفاة أخرى في ولاية أيوا إلى العاصفة؛ وأصيب رجل بجروح قاتلة من الثلوج في ولاية إيلينوي.

وعثر على رجل آخر ميتا خارج منزله في مدينة ديترويت، في حين انهار رجل آخر وتوفي بعد أن جرفته الثلوج في مدينة ميلووكي.

ووفقا لموقع FlightAware ألغي مساء أمس الأربعاء أكثر من 3601 رحلة؛ في حين تأخرت نحو 3669 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة؛ وبلغ إجمالي الرحلات المتأخرة نحو 14867، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

Update: 27 cars involved in the crash on Route 222. 9 transported to the hospital. 2 critical condition. Road reopened. Investigation continues. #SnowSqualls to blame. @CBS21NEWS pic.twitter.com/F15MQBOyVt — Michael Gorsegner (@MikeGorsegner) January 30, 2019

شيكاغو تتجمد

وأعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي، كما ضرب الطقس السيء ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.

Take a look at the snowsquall moving through! Visibility has now been restored. The wind and bone chilling cold is no joke. Be careful if you have to spend any time outdoors. @CBSNewYork pic.twitter.com/KnGZyQF5ex — Aundrea Cline-Thomas (@AClineThomas) January 30, 2019

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاما، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية في الأيام المقبلة.

How do you escape the polar vortex if you’re homeless? Thousands of people living outside in Chicago, Minneapolis, and other cities are struggling with hypothermia and frostbite, and urban homeless shelters aren’t equipped to accommodate them all. https://t.co/jyPrzIC9YB pic.twitter.com/xFo9eiUIcm — Pacific Standard (@PacificStand) January 31, 2019

إذ انخفضت درجات الحرارة في الولاية إلى حوالي 23 درجة تحت الصفر، أي أعلى بقليل من أقل درجة حرارة سجلت منذ 1985.