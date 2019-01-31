ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تنشئ آلية مالية للدفع مع إيران

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لتقارير قناة وإذاعة "إن دي أر" المنشورة على بوابة "برس بورتال"، فإن اسم "إينستكس" الذي أطلق على آلية الدفع مع إيران هو اختصار لـ"أداة دعم التبادلات التجارية".
وقال روحاني، خلال كلمة له، إن "أمريكا لم تكن ناكثة لعهدها أمام إيران وحسب، بل إنها لم تف بعهدها حيال أوروبا والصين، والمسلمين والفلسطينيين وظلمت السوريين والعراقيين والأفغانيين وقدمت المساعدات لمغتصبي اليمن، أخطاء أمريكا لا يمكن عدها على أصابع اليد وليست واحدة أو اثنين أو ثلاثة"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
وتابع: "الأعداء خططوا لفرض أشد الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني طيلة 40 عاما لذلك ينبغي التكاتف لاجتياز هذه المرحلة بشموخ"، مؤكدا أن "أعظم الأشياء التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة إجراء مفاوضات باقتدار مع القوى العالمية وتحقيق انتصارات اخلاقية وحقوقية وسياسية".
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