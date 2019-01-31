عدد الموقوفين خلال المظاهرات في فنزويلا يصل إلى 939 شخصا

أعلن رئيس منظمة "منتدى الجريمة"، غير الحكومية، ألفريدو روميرو، اليوم الخميس، أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات في فنزويلا منذ الـ 21 من شهر كانون الثاني/يناير، بلغ 939 شخصا، من بينهم 94 قاصرا.

موسكو — سبوتنيك. وكتب روميرو على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "30 كانون الثاني/يناير (مساء): بلغ عدد الأشخاص الموقوفين خلال الاحتجاجات، منذ 21 كانون الثاني/يناير، وحتى هذه اللحظة (05:00 بتوقيت موسكو، 31 كانون الثاني/يناير) 939 شخصا، من بينهم 755 شخصاً قيد الاحتجاز".

© Sputnik . Sergey Guneev خارجية فنزويلا: الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه لمادورو

وفي رسالة منفصلة، أشار روميرو إلى أن قاضية ولاية ياراكوي، أكدت أنه تم توقيف واحتجاز القاصرين أثناء الاحتجاجات، ودعت إلى الخروج في مظاهرة احتجاجية تطالب بالإفراج عنهم، وكتب روميرو:

"تم احتجاز 94 قاصرا".

وكانت احتجاجات قد بدأت، يوم 21 كانون الثاني/يناير في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو. وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".