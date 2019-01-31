عدد الموقوفين خلال المظاهرات في فنزويلا يصل إلى 939 شخصا

موسكو — سبوتنيك. وكتب روميرو على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "30 كانون الثاني/يناير (مساء): بلغ عدد الأشخاص الموقوفين خلال الاحتجاجات، منذ 21 كانون الثاني/يناير، وحتى هذه اللحظة (05:00 بتوقيت موسكو، 31 كانون الثاني/يناير) 939 شخصا، من بينهم 755 شخصاً قيد الاحتجاز".
"تم احتجاز 94 قاصرا".
وكانت احتجاجات قد بدأت، يوم 21 كانون الثاني/يناير في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو. وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".
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