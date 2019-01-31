إسرائيل تحتفي بوزير العدل السعودي السابق

وشاركت صفحة الخارجية الإسرائيلية مقتطفات من مقال العيسى، الذي جاء تحت عنوان "لماذا على المسلمين في كل المعمورة تذكر الهولوكوست"، وقال فيه إن الإسلام الحقيقي يعارض جرائم الهولوكوست كما يصنفها في أعلى مرتبات العقاب وأسوأ جرائم بشرية على وجه الأرض".

وتابع: "إنكار المحرقة معناه انكار التاريخ الذي ساعد على ترويج أفكار كريهة عن العنصرية، العرق أو نقاوة الديانة مثلما حدث في إبادة شعب الروهينغيا في ميانمار كما أنها إهانة لكرامة أرواح الأبرياء الذين لاقوا حتفهم وعددهم 6 ملايين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر صورة على حسابه على "تويتر"، في ذكرى المحرقة النازية، التي توافق اليوم الأحد 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويظهر في الصورة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، وابنته إيفانكا، بينما يقف بالقرب منهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته سارة. ويحيي اليوم العالمي للهولوكوست ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي أوروبي في معسكرات النازيين.