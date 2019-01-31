الإعلان عن إطلاق القناة المالية الأوروبية الخاصة مع إيران

أفادت قناة "آن دي آر"الإخبارية الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم الإطلاق قناة المالية الأوروبية الخاصة للتعامل التجاري مع إيران تحت اسم "إنستيكس".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن القناة الإخبارية الألمانية أن "اسم هذه القناة المالية للتبادل المالي مع إيران هو INSTEX وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchanges أي أداة دعم الانشطة التجارية".

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وكان سفير إيران في لندن قد أشار، في وقت سابق، إلى الإعلان خلال ساعات عن آلية مالية للتعامل بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا تجنبا للعقوبات الأمريكية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روحاني، خلال كلمة له، إن "أمريكا لم تكن ناكثة لعهدها أمام إيران وحسب، بل إنها لم تف بعهدها حيال أوروبا والصين، والمسلمين والفلسطينيين وظلمت السوريين والعراقيين والأفغانيين وقدمت المساعدات لمغتصبي اليمن، أخطاء أمريكا لا يمكن عدها على أصابع اليد وليست واحدة أو اثنين أو ثلاثة"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.