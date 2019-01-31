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11:50 31 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

    © REUTERS / Charles Platiau
    العالم
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    أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

    وفد روسي يبحث إقامة منطقة صناعية في مصر
    © Sputnik .
    تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيستغرق 13 عاما
    ووفقا لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، فقد "أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية، لـ إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو/أيار  الماضي.

    ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، نص القرار الذي حمل رقم 420 لسنة 2018، وتم إقراره في 13 سبتمبر/أيلول 2018، ليصدق بعدها عليه مجلس النواب في جلسة 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

    وكان مدير المشاريع الخاصة بمركز دعم الصادرات الروسية، إيليا بوميغالوف، أعلن، أن المرحلة الأولى من المشاريع داخل المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيتم إطلاقها قبل عام 2022.

    وقال بوميغالوف، متحدثًا في جلسة نقاش "روسيا — أفريقيا" في المعرض التجاري الأفريقي: "من المفترض أنه من الآن وحتى عام 2022 سنطلق المرحلة الأولى من المشاريع، والتي ستشمل 100 هكتار، ولاحقاً حتى عام 2026 — 160 هكتارًا آخرًا، ثم 265 هكتارًا أخرى [حتى 2030 ]".

    وستقوم روسيا بإنشاء منطقة صناعية ولوجستية حديثة في منطقة قناة السويس، بما في ذلك صناعة الأجهزة، وصناعة الأخشاب، وشركات الأدوية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المخطط جذب استثمارات في هذه المنطقة بقيمة حوالي 7 مليارات دولار، لخلق أكثر من 35 ألف وظيفة جديدة، مشيرا إلى أن المنتجات المصنعة في هذه المنطقة من الممكن توفيرها للسوق المصرية وبلدان أفريقيا والشرق الأوسط.

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    الكلمات الدلالية:
    المنطقة الصناعية الروسية, العلاقات المصرية الروسية, قناة السويس, الرئاسة المصرية, الكرملين, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, مصر, روسيا
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