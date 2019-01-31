الصين تعرض المساهمة في حل أزمة فنزويلا

صرح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، اليوم الخميس، بأن الصين على استعداد لبذل مجهود بهدف ضمان تقدم الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا.

وفي هذا السياق، قال شوانج للصحفيين: "لقد دعت الصين جميع الأطراف مرارا لتسوية القضية ذات الصلة بطريقة سلمية، عن طريق الحوار، ولسرعة التسوية السياسية للقضية القائمة، باعتبار هذه التسوية بمثابة النتيجة المرجوة بالنسبة للجميع".

وأضاف شوانج: "الجانب الصيني كذلك، على استعداد لبذل جهوده بالتعاون مع جميع الأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف".

يذكر أنه سبق وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو تريد بصدق أن تتم تهيئة ظروف سانحة لفتح حوار بين الحكومة والمعارضة.

© REUTERS / STRINGER غوايدو يكشف خطته لإخراج فنزويلا من أزمتها

كما أكد لافروف أن روسيا تناقش هذا الموضوع مع شركائها في فنزويلا ومع الصين ومع دول أميركا اللاتينية وأوروبا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.