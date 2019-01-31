تسجيل
14:53 31 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    آثار اعصار في هافانا، كوبا 28 يناير/ كانون الثاني 2019

    لغز يحير كندا وأمريكا... "أعراض غامضة" تصيب الدبلوماسيين في كوبا

    © AFP 2018 / Adalberto Roque
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تقول كندا إنها ستأمر قرابة نصف موظفيها الدبلوماسيين الذين يعملون في سفارتها بهافانا بالعودة، وذلك بعد ظهور حالة أخرى لدبلوماسي كندي يشتكي من أعراض صحية غامضة.

    وتقول أمريكا وكندا إن دبلوماسييها هناك أصيبوا بالمرض في السنتين الماضيتين، بعضهم يعانون أعراضا تتوافق مع الإصابة بالارتجاج، مثل فقدان السمع أو الذاكرة أو الدوار أو الإرهاق، لكن أسباب هذه الأعراض لم تُشرح بعد، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

    محادثات بين كوبا والولايات المتحدة
    © Sputnik. Day Donaldson
    مصادر أمريكية: الولايات المتحدة تطرد ما يقرب من ثلثي موظفي السفارة الكوبية

    كما اتهمت أمريكا كوبا بأنها متورطة أو تتستر على هجمات على الدبلوماسيين باستخدام أسلحة صوتية. أما كندا التي تمتلك علاقات جيدة مع كوبا، حيث إن أكثر من مليون سائح يأتون إليها سنويا فقد اتخذت مسارا مختلفا.

    لكن مع تزايد الحالات التي وصلت إلى 14 حالة، فإن كندا تقول إنها بحاجة إلى إعادة بعض موظفيها لأنهم لم يعودوا آمنين بعد الآن هناك. فيما تقول الحكومة الكوبية إنها لا تملك أي دور في الأمر وإن ما يحدث هو لغز بالنسبة لهم.

    وأشارت الحكومة الكوبية إلى أنها لن تسمح بهجمات أو أوضاع خطرة في الجزيرة، مؤكدة ان الدبلوماسيين محميون، غير أن الدبلوماسيين يقولون إنهم يعانون هذه الأعراض، وإن لديهم أدلة طبية تؤكد ذلك.

    واستبعدت كندا فكرة أن يكون "هجوم صوتي" هو السبب، في هذا المرض، وهي نظرية طرحتها وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي.

    ومن بين من أصيبوا بالمرض أفراد، في عائلات العاملين بالسفارة، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية المستمرة، وفقا لهيئة "بي.بي.سي" البريطانية.

    وأضاف بيان الخارجية الكندية أن السفارة ستبقى مفتوحة، لكن بعض الخدمات التي تقدمها ربما تتأثر، في المستقبل.

    ونقلت وكالة الأسوشيتد برس أن عدد أفراد طاقم السفارة الكندية سيخفض، من 16 إلى 8 أشخاص.

    علماء
    © Sputnik . Olga Grishina
    دراسة تكشف علاقة فقدان السمع بالخرف

    واستدعت كندا عائلات دبلوماسييها من هافانا، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن أصيب بعض الأطفال بالأعراض الغامضة.

    ويزور نحو مليون كندي كوبا، الواقعة في البحر الكاريبي، كل عام، لكن ليس هناك دليل على أنهم في خطر.

    ونفت كوبا مرارا أي علاقة لها بالأمر. وتقول كندا إنها عملت "بتعاون وثيق" مع هافانا، منذ ظهور المشاكل الصحية لأول مرة عام 2017.

    وعلى خلاف الولايات المتحدة، لم تقطع كندا علاقاتها أبدا مع كوبا، منذ قيام الثورة الكوبية عام 1959.

    ودعا بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، العام الماضي، الأشخاص إلى مراقبة "أية أعراض بدينة، أو أحداث غير معتادة، أو غير مفهومة أو ظواهر سمعية أو حسية".

    ويطرح علماء من بريطانيا والولايات المتحدة نظرية أخرى، لتفسير هذا المرض، وهي نظرية ضجيج الحشرات.

    وتشير الدراسة المذكورة إلى أن الصوت، الذي سجله أفراد طاقم السفارة الأمريكية في كوبا، هو في الواقع صوت حشرة صرصور الليل قصير الذيل، التي تنتشر في جزر الهند.

    انظر أيضا:

    كندا والنرويج تخوضان حربا لأكبر تمثال لحيوان الأيل في العالم (فيديو)
    كندا والولايات المتحدة ترسلان 5 طائرات بسبب "تو-160" الروسية
    الحرب التجارية: الصين تحذر من تداعيات فرض كندا حظرا على توريد معدات "هواوي"
    بالفيديو... إعلامي إماراتي ساخرا من قضية رهف: وزراء كندا يستقبلون مواطني السعودية
    الكلمات الدلالية:
    بعثة دبلوماسية, أمراض غريبة, الحكومة الكندية, أمريكا, كندا, كوبا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة Roof Resident - الحائزة على المرتبة الحادية عشر
    أجمل التصوير الفوتوغرافي "فن البناء" لعام 2018
    هيا إلى الخلف سر!
    العقيدة العسكرية الجديدة...إلى الخلف سر
    رد فعل المجتمع الدولي حول الوضع في فنزويلا
    رد فعل المجتمع الدولي على الوضع في فنزويلا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك