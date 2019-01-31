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14:52 31 يناير/ كانون الثاني 2019
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    زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

    واشنطن تعلن رسميا موعد ومكان قمة ترامب وكيم

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي ستعقد في دولة آسيوية.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais
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    وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير/ شباط المقبل، مضيفاً: "سنعقدها في مكان ما بآسيا".

    ومضى الوزير يقول: "سأرسل فريقا إلى هناك، لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق، ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية".

    ولم يذكر بومبيو مقر انعقاد القمة، علما أن فيتنام كانت أبدت الأسبوع الماضي، استعدادها لاحتضانها، وقالت الخارجية الفيتنامية إنها لم تتلق معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترامب وكيم، لكنها عبرت عن ثقتها بقدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.

    كما جرى الحديث أيضا عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترامب وكيم في يونيو/حزيران الماضي، وبانكوك أيضا، ليكونا مقرين محتملين لعقد القمة.

    وكان البيت الأبيض أعلن، الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي زعيم كوريا الشمالية قريبا. وتابع البيت الأبيض في بيان، أن ترامب يلتقي كيم جونغ أون في مكان سيعلن فيما بعد.

    وقمة يونيو/ حزيران الماضي في سنغافورة، هي أول اجتماع بين رئيس أمريكي بالسلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم يقضي بالعمل على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.

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