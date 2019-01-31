تجمد نهر... شاهد ما يفعله "الصقيع" بـ5 ولايات أمريكية

ونشرت شبكة "سي تي في نيوز" الكندية، اليوم الخميس 31 يناير / كانون الثاني الجاري، مقطع فيديو، يظهر لحظة استخدام كاسحة ثلوج لشق طريق عبر نهر شيكاغو، بعدم عطته طبقة سميكة من الثلوج.
وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إن عشرات الملايين في الولايات المتحدة لموجة برودة قاسية قد تكون الأقسى منذ عقود، وهو ما أدى إلى إيقاف الخدمات البريدية في الولايات الخمس، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 9 حالات وفاة مرتبطة بالطقس عبر الولايات المتحدة.
وألغي، مساء أمس الأربعاء، أكثر من 3601 رحلة، في حين تأخرت نحو 3669 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة؛ وبلغ إجمالي الرحلات المتأخرة نحو 14867، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر، بحسب موقع "فلايت أوير".
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