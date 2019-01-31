ترامب: اتفاقية للتجارة بين أمريكا والصين "لن تكون مقبولة" دون فتح هذه الأسواق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من أن الاتفاق التجاري مع الصين لن يكون مقبولا، ما لم تفتح بكين أسواقها أمام الخدمات المالية الأمريكية والصناعة والزراعة والصناعات الأخرى.

"وغرد عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع لأن تفتح الصين أسواقها، ليس فقط أمام الخدمات المالية، التي تقوم بها حاليا، ولكن أيضا أمام التصنيع والمزارعين وغير ذلك من الشركات والصناعات في الولايات المتحدة، وبدون هذه الصفقة ستكون غير مقبولة".

Looking for China to open their Markets not only to Financial Services, which they are now doing, but also to our Manufacturing, Farmers and other U.S. businesses and industries. Without this a deal would be unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019

ومن المقرر أن يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع ترامب في وقت لاحق اليوم، في ختام جولة مهمة من محادثات التجارة بين البلدين في واشنطن.

وكانت الصين والولايات المتحدة، أعلنتا اتفاقهما في بداية الشهر الجاري، على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية في اتفاق يحول دون تصعيد الحرب التجارية، في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان مجددا تضييق هوة الخلاف من خلال محادثات جديدة بهدف التوصل لاتفاق في غضون 90 يوما.