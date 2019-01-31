استعدادا للانتخابات... نتنياهو يستعد لزيارات مكوكية منها المغرب

كشفت صحيفة عبرية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن جولة زيارات قارية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من بينها دولة المغرب.

زعمت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن نتنياهو سيجري جولة زيارات مكوكية خلال الفترة المقبلة، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، سيبدأها بالهند، حيث سيوقع صفقة أمنية ضخمة معها، ومن المقرر أن يغادر نتنياهو الهند إلى بولندا، حيث سيشارك في مؤتمر دولي لوقف العدوان الإيراني.

© REUTERS / AMIR COHEN إعلام إسرائيلي يبرز أنباء عن احتمال زيارة نتنياهو إلى المغرب

وذكرت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيغادر الهند إلى بولندا لحضور "مؤتمر وارسو" الدولي المخصص لمناقشة ما تسميه إسرائيل بـ"العدوان" الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو سيغادر بولندا ومؤتمر "وارسو" إلى ألمانيا في 17 فبراير/ شباط المقبل، حيث سيحضر مؤتمر يتعلق بالدفاع والأمن، في مدينة ميونيخ الألمانية.

وادعت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، المغرب في منتصف مارس/ آذار المقبل، فيما سيحضر في وقت لاحق من الشهر نفسه مؤتمر "إيباك" في واشنطن، ويلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أنه بعد لقاء الرئيس ترامب سيستضيف نتنياهو الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو.

يشار إلى أن إسرائيل ستجري الانتخابات البرلمانية للكنيست في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.