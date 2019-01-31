غوايدو يشكر البرلمان الأوروبي لتبني دعوة تطالب قادة أوروبا الاعتراف به رئيسا

© AP Photo / Christian Lutz البرلمان الأوروبي يدعو دول أوروبا للاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا

القاهرة — سبوتنيك . أكد زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد أن فنزويلا تحتاج للاستقرار وإجراء انتخابات.

وقال غوايدو في كلمة له، اليوم الخميس، في العاصمة كاراكاس "نحتاج للاستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية في فنزويلا".

كما رحب غوايدو بتبني البرلمان الأوروبي دعوة للقادة الأوروبيين للاعتراف به رئيسا شرعيا لفنزويلا قائلا "نشكر البرلمان الأوروبي على هذا الجهد السلمي ولاحترام الدستور".

وأكد غوايدو أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو "لا يحمي أحدا وسيادة القانون هي التي سنعيدها".

وأشار غوايدو إلى أن بلاده تحتاج للاستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية في فنزويلا، لافتا إلى أن الرئيس مادورو "لا يحمي أحدا وسيادة القانون هي التي سنعيدها".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صادق البرلمان الأوروبي، على قرار يدعو الدول الأوروبية، للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وأعلن البرلمان الأوروبي، أن 439 نائبا أوروبيا صوتوا لصالح هذا القرار، فيما عارضه 104 آخرون، وامتنع 88 نائبا عن التصويت.

وصرح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني: "تم اعتماد القرار، وتم الإعلان عن اعتراف البرلمان الأوروبي بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، البرلمان الأوروبي أول مؤسسة أوروبية تقوم بذلك".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.