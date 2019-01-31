الولايات المتحدة تعتزم وضع خريطة طريق مع كوريا الشمالية قبيل القمة

موسكو- سبوتنيك. وقال بيغان متحدثا في جامعة ستانفورد:"الرئيس ترامي والرئيس كيم سيعقدان القمة الثانية في أواخر شباط/فبراير، إننا نتطلع إلى إجراء مفاوضات على مستوى العمل مع شركائنا الكوريين الشماليين قبيل القمة بهدف تحقيق عدد من النتائج الملموسة، ووضع خارطة طريق للمفاوضات".
وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير/ شباط المقبل، مضيفا: "سنعقدها في مكان ما بآسيا".
يذكر أن كيم قد تعهد خلال اجتماعه مع ترامب في 12 يونيو/حزيران بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، ولكن أفعاله منذ ذلك الوقت لم تحقق ما تصبو إليه واشنطن من اتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانة أسلحة ربما تشكل تهديدا للولايات المتحدة.
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