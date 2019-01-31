الولايات المتحدة تعتزم وضع خريطة طريق مع كوريا الشمالية قبيل القمة

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيغان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستجري مفاوضات مع كوريا الشمالية لوضع خطة طريق قبيل قمة الرؤساء في نهاية شباط/فبراير.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيغان متحدثا في جامعة ستانفورد:"الرئيس ترامي والرئيس كيم سيعقدان القمة الثانية في أواخر شباط/فبراير، إننا نتطلع إلى إجراء مفاوضات على مستوى العمل مع شركائنا الكوريين الشماليين قبيل القمة بهدف تحقيق عدد من النتائج الملموسة، ووضع خارطة طريق للمفاوضات".

© AP Photo / Evan Vucci كيم جونغ أون يتسلم "شخصيا" رسالة من ترامب

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال اليوم الخميس إنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي ستعقد في دولة آسيوية.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير/ شباط المقبل، مضيفا: "سنعقدها في مكان ما بآسيا".

يذكر أن كيم قد تعهد خلال اجتماعه مع ترامب في 12 يونيو/حزيران بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، ولكن أفعاله منذ ذلك الوقت لم تحقق ما تصبو إليه واشنطن من اتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانة أسلحة ربما تشكل تهديدا للولايات المتحدة.