قاسمي يرحب بالإعلان عن بدء عمل الآلية المالية الأوروبية مع إيران

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي عبر قناة "تليغرام" الخاصة به: "صياغة وإعلان الآلية المالية الخاصة الأوروبية مع إيران هي الخطوة الأولي من قبل أوروبا لتنفيذ التزاماتها في اتجاه إيران في إطار البيان الصادر بشهر أيار/مايو من عام ٢٠١٨، من قبل وزراء الخارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث"، مؤكدا على أن "إيران تطالب بتنفيذ جميع التزامات الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "أوروبا تأخرت كثيرا في صياغة هذه الآلية و يجب على فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و الاتحاد الأوروبي أن يؤكدوا بأن هذه الخطوة سوف تعوض عن بعض العقوبات الأميركية الغير قانونية".
هذا وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اعتزامه إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
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