الولايات المتحدة تكذب على الإمارات

اكتشف الخبراء الروس أن الولايات المتحدة قد ضللت دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق إجبارها على القيام بمناورة إبعاد القمر الصناعي YahSat-1B عن الجهاز الروسي "لوتش"، الذي زعمت الولايات المتحدة أنه يتقرب من القمر الصناعي، على الرغم من تأكيدات موسكو بأنه لا يوجد مثل هذا التهديد.

وفقا لوثيقة المركز العلمي Astro-Cosmic (ANC) ، التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، تلقت الإمارات معلومات من الجيش الأمريكي عن الاقتراب الخطير لجهاز "لوتش" من القمر الصناعي YahSat-1B في مايو أيار عام 2018.

وبحسب الجانب الأمريكي، فإن الأقمار الصناعية كانت ستقترب من بعضها بعضا إلى مسافة من 140 مترا وحتى 9.65 كيلومتر.

وجاء في الوثيقة: "لقد اضطرت وزارة الخارجية الروسية ومؤسسة روسكوسموس الحكومية على الاستجابة لطلبات الإمارات العربية المتحدة، التي اعتبرت هذا الوضع خطيراً، وربما تم إنشاؤه عن قصد من قبل الجانب الروسي".

ونتيجة لذلك، أجرى Yahsat 1B مناورات مراوغة لمنع تصادم محتمل مع "لوتش"، على الرغم من أن البيانات من نظام التحذير الآلي الروسي، التي تخبر عادة عن الخطر في الفضاء القريب من الأرض (ASPOS OKP) أشار إلى أن السواتل في الواقع لم تقترب من مسافة أقل من 40 كيلومترا من بعضهما البعض.

وقالت الوثيقة:

"المعلومات من الولايات المتحدة كانت مضللة".

تم إطلاق القمر الصناعي العربي YahSat-1B إلى المدار في أبريل/نيسان 2012. وتم إطلاق المركبة الفضائية الروسية إلى المدار في سبتمبر/أيلول 2014.

وتتمثل المهمة الرئيسية لـ ASPOS OKP في تحديد التقارب الخطير للمركبات الفضائية العاملة مع المخلفات الفضائية، واكتشاف تدمير الأجسام في المدارات، ومرافقة الأجسام الكبيرة المحتمل أن تكون خطرة وتخرج من المدار دون رقابة.

ويوجد في ASPOS OKP مجمعات بصرية الكترونية، بما في ذلك تلسكوبات. وهي مصممة للكشف التلقائي عن المركبات الفضائية والمخلفات الفضائية، وتحديد إحداثياتها ، وتحديد نوعها لربطها بالأجسام المدخلة في قاعدة البيانات، وإرسال المعلومات التي يتم تنسيقها وغير المنسقة إلى مركز جمع البيانات ومعالجتها.

وتوفر المجمعات البحث المستقل والكشف عن الأجسام على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف كيلومتر، وتكون قادرة على اكتشاف الأجسام الفضائية وعناصر الملخلفات الفضائية التي يصل بريقها إلى 18.5.