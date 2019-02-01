وسط قلق إسرائيلي..."القسام" تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين"

وقال الناطق العسكري للحركة، أبو عبيدة، إن كتائب الشهيد عز الدين القسام تعلن عن بدء استقبال دعمكم المالي للمقاومة بعملة الـ "بيتكوين"، عبر عنوان المحفظة الرسمي والوحيد المنشور على الموقع الإلكتروني لكتائب القسام. وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "القسام".
قلق إسرائيلي
وذكرت الصحيفة العبرية أن لجوء القسام لذلك بسبب وجود صعوبة كبيرة في ملاحقة مثل هذه العمليات المالية، وبأن حركة حماس تسعى لإحداث تغيير في أساليب عملها وجمعها التمويل، بهدف تضليل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول الجهات الممولة لها.
كتائب القسام تدعوا مؤيديها لدعمها ماديا من خلال عملة البتكوين— شبكة رصد (@RassdNewsN) ٣١ يناير ٢٠١٩
كيف؟ ولماذا الآن؟ pic.twitter.com/5y6iotrTaG
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس تعمل منذ أكثر من 10 سنوات على محاولة إخفاء مصادر تمويل الحركة، فيما تفرض إسرائيل حصارا شديدا على قطاع غزة لمنع وصول الأموال والأسلحة للقطاع من الخارج.
وفي السنوات السابقة، نجحت الخطة الإسرائيلية في تجفيف مصادر حماس المالية، وتشديد الخناق على الجهات الممولة للحركة من الخارج.
تمويل خفي
يشار إلى أن عملة "البتكوين" عبارة عن عملة رقمية ونظام دفع عالمي، يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية، بشكل كامل، تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.
ولا توجد لعملة "البيتكوين" هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، وهي تمثل رصيداً نقدياً إلكترونياً، ولها خصائص مشابهة للعملات التقليدية، لكنها لا تخضع عادة لسلطة هيئة موحدة، مثل المصارف المركزية.
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