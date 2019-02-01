إغلاق جزئي لمطار في طوكيو بعد انزلاق طائرة على المدرج

قرر مسؤولو مطار ناريتا في العاصمة اليابانية طوكيو، إغلاقه بشكل جزئي، بعد انزلاق طائرة على مدرجه بسبب الثلوج.

وقال المتحدث باسم المطار، كازوهيكو موريو، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الحادث تسبب في إغلاق أحد مدرجي ناريتا لمدة ساعة، ثم أغلق بعدها من أجل نقل الطائرة إلى مكان آمن.

وقال متحدثون باسم المطار وشركة الخطوط، إن الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 201، تم إخراجهم منها، وهي من طراز "بوينغ 787"، دون إصابات تذكر.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، أعلنت عن تساقط ثلوج خفيفة في منطقة كانتو في شرق اليابان، ولا سيما حول مدينة ناريتا.