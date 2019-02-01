ملادينوف يصل إلى غزة للاجتماع مع "حماس" ووفد المخابرات المصرية

وصل، صباح اليوم الجمعة، المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون.

ومن المقرر أن يلتقي ملادينوف والوفد المرافق له قيادة حركة حماس، فور وصوله للقطاع، وبعدها بالوفد المصري الذي وصل إلى القطاع أمس الخميس، وذلك بحسب وكالة "سما".

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن الاجتماع سيناقش الدفع بعملية التهدئة للأمام، من خلال تنفيذ مشاريع دولية لتخفيف الحصار عن غزة.

يشار الى أن تحركات أممية ودولية وعربية متواصلة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، بفعل الضغط الذي أوجدته "مسيرات العودة" التي انطلقت في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.