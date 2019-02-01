"فيسبوك" تحجب مئات الحسابات الإيرانية المزيفة من شبكتها

قالت شركة "فيسبوك" إنها أزالت من شبكتها مئات الحسابات الإيرانية المزيفة، ضمن حملة دولية لإزالة الآلاف من الحسابات المزيفة حول العالم.

وذكرت قناة "ABC NEWS"، صباح اليوم الجمعة، أن شركة "فيسبوك" قد أزالت 783 حسابا إيرانيا مزيفا يعمل من طهران، إضافة إلى المئات من الحسابات الأخرى المزيفة في ميانمار وبنغلاديش وروسيا، وهي الحسابات التي اتبعت سلوكا غير قويم أو غير أصيل، وهو مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي للحسابات المزيفة.

© Sputnik . Igor Russak "سبوتنيك": حذف "فيسبوك" لصفحاتنا هو خطوة سياسية وإجراءات رقابة