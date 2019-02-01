الخارجية الروسية تعلق على فكرة ترامب حول حماية المدن الأمريكية من الهجمات الصاروخية

علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، على فكرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول حماية كل مدينة أمريكية من الهجمات الصاروخية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "مع الأسف، يملك الأمريكيون صفات خاصة في فهمهم للسلام، إحدى تلك الصفات تتلخص في إمكانية إيجاد حلول تكنولوجية للمشكلات السياسية. فكرة حماية، كما يقول الرئيس ترامب، كل مدينة أمريكية، من هجوم صاروخي محتمل، غير ممكنة، حتى مع توافر موارد مثل التي تمتلكها الولايات المتحدة".

وأشار ريابكوف إلى أنه: "يمكن ضمان أمن كل مدينة أمريكية من خلال الاتفاقيات والقرارات السياسية، وضمان الاستقرار الاستراتيجي، وضمان وجود نظام موثوق به للإخطار المسبق، وتجنب الحوادث، والإنذارات بعمليات الإطلاق، تعزيز مراقبة الأسلحة على نطاق كامل، وهذا ما تقدمه روسيا"، مضيفا بأنه "في العام الماضي، نقلنا للأمريكيين سلسله كامله من الوثائق حول هذا الموضوع. لقد اقترحنا في جوهرها برنامجا للسلام".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بتصميم أنظمة تسمح بحماية البلاد ليس فقط من الصواريخ الباليستية، بل ومن الصواريخ المجنحة والفرط صوتية.

وتشهد الأعوام الأخيرة اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن، وبشكل منتظم، بانتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. وأعلنت روسيا مرارا أنها تتمثل بحزم لالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية، إلا أن لديها، كما أفاد وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، أسئلة جدية حول قيام الولايات المتحدة بنقض التزاماتها.