الخارجية الروسية تعلق على فكرة ترامب حول حماية المدن الأمريكية من الهجمات الصاروخية

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "مع الأسف، يملك الأمريكيون صفات خاصة في فهمهم للسلام، إحدى تلك الصفات تتلخص في إمكانية إيجاد حلول تكنولوجية للمشكلات السياسية. فكرة حماية، كما يقول الرئيس ترامب، كل مدينة أمريكية، من هجوم صاروخي محتمل، غير ممكنة، حتى مع توافر موارد مثل التي تمتلكها الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بتصميم أنظمة تسمح بحماية البلاد ليس فقط من الصواريخ الباليستية، بل ومن الصواريخ المجنحة والفرط صوتية.
وتشهد الأعوام الأخيرة اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن، وبشكل منتظم، بانتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. وأعلنت روسيا مرارا أنها تتمثل بحزم لالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية، إلا أن لديها، كما أفاد وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، أسئلة جدية حول قيام الولايات المتحدة بنقض التزاماتها.
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