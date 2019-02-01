ترحيب روسي بتشكيل الحكومة اللبنانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في لبنان، مؤكدة أن ذلك خطوة مهمة نحو المزيد من تعزيز وحدة هذا البلد.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "موسكو ترحب بالنجاح في إنجاز الماراثون السياسي الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، من أجل المواءمة بين أعضاء الهيئة العليا للسلطة التنفيذية في لبنان".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

وتابع البيان: "لقد اتخذت خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة هذا البلد. تم إيجاد حلول صعبة، تدعم توازن مقبول للمصالح في المجتمع اللبناني التعددي وفي نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات الشاملة، التي جرت في أيار/مايو الماضي".

وأشار البيان إلى أن موسكو تعول على مواصلة الحوار السياسي النشط والتفاعل مع لبنان لمصلحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتغلب على الآثار السلبية للأزمات التي تمر بها هذه المنطقة في السنوات الأخيرة.

وانتهت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، يوم أمس الخميس، بعدما أثمرت مفاوضات سياسية معقدة بين القوى السياسية توافقاً على توزيع الحصص والمقاعد، واضعة بذلك نهاية للخلافات الحادة التي شهدها لبنان منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو الماضي، والتي أبقت البلاد من دون حكومة طوال 252 يوما.