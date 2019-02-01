مسؤول إيراني: تسجيل الآلية المالية انتصار سياسي دولي لبلادنا

اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، تسجيل الآلية المالية انتصارا سياسيا دوليا لإيران.

وقال حشمت الله إن تفعيل الآلية المالية (SPV) سيضمن جانبا من المصالح الاقتصادية للجمهورية الإسلامية، وذلك بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

الكفة الإيرانية

© AP Photo / Iranian Presidency Office ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تنشئ آلية مالية للدفع مع إيران

وأضاف فلاحت بيشه، مساء أمس الخميس، أنه وقع حدث أساسي خلال اليومين الأخيرين تسببا في ترجيح كفة إيران على صعيد السياسة الدولية؛ موضحا أن الحدث الأول تمثل في تقرير الأجهزة الأمنية الأمريكية حول إيران، والثاني تسجيل الآلية المالية بين إيران والاتحاد الأوروبي، وكلاهما يشكلان انتصارا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.ولفت رئيس اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية إلى أن هذين الحدثين من شأنهما أن يشكلا أرضية لفشل "مؤتمر وارسو"، المقرر عقده في بولندا، في الفترة من 13-14 من الشهر الجاري.وفيما يتعلق بتقرير الأجهزة الامنية الأمريكية، قال حشمت الله، إن الأجهزة الأمنية الأمريكية أعلنت بشكل عام في هذا التقرير أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي سبب المشاكل لترامب؛ كما تم التأكيد في هذا التقرير على أن القوة الصاروخية الاستراتيجية الإيرانية لا تشكل خطرا على المصالح الوطنية الأمريكية.وتابع قائلا: في إطار التحليل العام لهذا التقرير، فقد أشار الى أن إيران بلد يلتزم بأهدافه ومواثيقه.

انتصار سياسي لإيران

وبين فلاحت بيشه أن تسجيل الآلية المالية بين إيران وأوروبا يعتبر انتصارا سياسيا كبيرا لإيران؛ مضيفا أن هذا الحدث لا يتعلق بإيران فحسب، وإنما هناك دول مختلفة في العالم كانت خلال هذه الفترة بانتظار سبيل مناسب حول علاقاتها مع إيران.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky بعد أيام...انطلاق آلية مالية أوروبية مع إيران

وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أنه إذا ما تم تنفيذ الآلية المالية بشكل صحيح، سيؤدي ذلك إلى ضمان جزء من المصالح الإقتصادية الإيرانية؛ مردفا أن تسجيل هذه الآلية شكل هزيمة لمؤامرة بومبيو التي يسعى إليها عبر "مؤتمر وارسو".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية إن الأوروبيين بذلوا ما بوسعهم لإيجاد الآلية المالية كي تبقى إيران في الاتفاق النووي، كما سعت إلى عدم تعريض علاقاتها مع أمريكا إلى المشاكل.