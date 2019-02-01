مسؤول إيراني: تسجيل الآلية المالية انتصار سياسي دولي لبلادنا

وقال حشمت الله إن تفعيل الآلية المالية (SPV) سيضمن جانبا من المصالح الاقتصادية للجمهورية الإسلامية، وذلك بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
الكفة الإيرانية
ولفت رئيس اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية إلى أن هذين الحدثين من شأنهما أن يشكلا أرضية لفشل "مؤتمر وارسو"، المقرر عقده في بولندا، في الفترة من 13-14 من الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بتقرير الأجهزة الامنية الأمريكية، قال حشمت الله، إن الأجهزة الأمنية الأمريكية أعلنت بشكل عام في هذا التقرير أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي سبب المشاكل لترامب؛ كما تم التأكيد في هذا التقرير على أن القوة الصاروخية الاستراتيجية الإيرانية لا تشكل خطرا على المصالح الوطنية الأمريكية.
وتابع قائلا: في إطار التحليل العام لهذا التقرير، فقد أشار الى أن إيران بلد يلتزم بأهدافه ومواثيقه.
انتصار سياسي لإيران
وبين فلاحت بيشه أن تسجيل الآلية المالية بين إيران وأوروبا يعتبر انتصارا سياسيا كبيرا لإيران؛ مضيفا أن هذا الحدث لا يتعلق بإيران فحسب، وإنما هناك دول مختلفة في العالم كانت خلال هذه الفترة بانتظار سبيل مناسب حول علاقاتها مع إيران.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية إن الأوروبيين بذلوا ما بوسعهم لإيجاد الآلية المالية كي تبقى إيران في الاتفاق النووي، كما سعت إلى عدم تعريض علاقاتها مع أمريكا إلى المشاكل.
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