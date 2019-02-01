سيناتور ديمقراطي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية "نيوجيرسي"، اليوم الجمعة، أنه سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ونشر السيناتور الديمقراطي رسالة بالفيديو لمؤيديه أعلن فيها ترشحه في انتخابات 2020، مؤكدا على العودة إلى الوحدة الأمريكية بعد حقبة من الانقسامات السياسية العميقة.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwh pic.twitter.com/h1FTPUYRzo — Cory Booker (@CoryBooker) February 1, 2019

​وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن السيناتور، البالغ من العمر 49 عاما، قد زار أيوا ونيو هامبشاير في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو مؤشر مبكر على نواياه في تحدي الرئيس دونالد ترامب.

وشغل بوكر منصب عمدة نيوارك سابقا. وفاز في انتخابات خاصة لمجلس الشيوخ في عام 2013 وفاز بدورة كاملة في عام 2014.