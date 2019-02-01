ترامب: خلال فترتي الرئاسية خسرت الكثير من الأموال

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه خسر الكثير من المال خلال فترة توليه الرئاسة، لكنه لا يزال يحب وظيفته.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه خسر الكثير من المال في فترته الرئاسية.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب: الولايات المتحدة سترفع الرسوم على الصين إذا لم تصل إلى اتفاقية تجارية مرضية

وأضاف قائلا "لقد فقدت مبالغ ضخمة وأنا في هذا المركز، هذا المنصب لا يجلب الأموال. وأحد أكبر الأنشطة الخاسرة. وحسن حظي أنني لست بحاجة للمال".

"نعم لقد خسرت الكثير من الأموال، والأرقام كبيرة".

وأضاف بأنه يحب وظيفته وسيترشح لولاية ثانية، بحسب ما نقلته الصحيفة.

يذكر بأنه في بداية العام 2018، نشرت منظمة "Public Citizen" تقريرا ضم ممثلين عن السلطة في أربع دول بالإضافة لـ16 مؤسسة و35 منظمة صرف فيها أعضائها أموالا في مؤسسات أو منظمات تابعة لترامب.

وبحسب الموقع فإن مؤسسات وشركات ترامب قد ربحت الكثير من الأموال بعد وصوله للسلطة، حيث أن الكثير من المسؤولين قضوا أوقاتا طويلة في فنادق الرئيس.