وفد من "طالبان" يشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان

كابول — سبوتنيك. نقلت قناة "بي بي سي فارسي" عن المصدر قوله، إن "وفدا من المكتب السياسي للحركة في قطر، سيشارك باجتماع موسكو حول أفغانستان، وسيلتقي مع ممثلين من الأحزاب السياسية الأفغانية في موسكو".
وبغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، واستضافت روسيا، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجلسة الثانية لـ"صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر.
وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة "طالبان"، التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد.
بالمقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه في أفغانستان.
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