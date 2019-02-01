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    الأمير هاري ودوقة ساسيكس ميغان ماركل أثناء خروجهما من كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور ، 19 مايو/ أيار 2018

    كم تكلفة ولادة ميغان ماركل لطفلها الأول

    © AFP 2018 / Andrew Matthews / Pool
    العالم
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    ذكرت صحيفة أمريكية أن إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية، لندن، طلبت من موظفيها تجنب أخذ إجازات في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

    أفادت صحيفة "إنسايدر" الأمريكية، مساء اليوم، الجمعة، بأن جناح الولادة في مستشفى "سانت ماري"، غربي لندن، قد طلب من موظفيه تجنب أخذ عطلة في شهر نيسان/ أبريل المقبل، ما يثير الأقاويل بأن الطفل الأول للأمير هاري ودوقة ساسكس، ميغان ماركل، سيولد فيها.

    ميغان ماركل والملكة إليزابيث الثاني
    © AP Photo / Matt Dunham
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    وأوردت الصحيفة أن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، كشفت الشهر الماضي أن موعد مجيء طفلها للعالم سيكون في شهر أبريل/نيسان على الأغلب، وبأنه للعائلة الملكية تاريخ طويل في الولادة في هذا المستشفى، حيث وُلد فيها الأمير هاري نفسه، وأولاد الأمير ويليام الثلاثة.

    وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تعليمات المستشفى تشير إلى أن ماركل ستحذو حذو ميدلتون، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن جنس المولود، على الرغم من تقدّم الأخيرة في حملها.
    وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الجناح الذي ستلد فيه الدوقة طفلها الأوّل والمكوّن من غرفتين، يبدأ بتكلفة 7500 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة (ما يقارب 9 آلاف و880 دولارا أمريكيا)، وأي ليلة إضافية تبلغ تكلفتها 1175 إسترليني.
    ويشترط الجناح إيداع مبلغ 7075 جنيه إسترليني للولادة الطبيعة، أو 9785 جنيها إسترلينيا للقيصرية.
    يذكر أن السيدة البريطانية التي تتمتع بخدمات الصحة الوطنية لا تضطر إلى دفع أي مبلغ مالي نظير الولادة، أما من لا يتمتعن بالخدمات، فتبدأ أسعار الولادة من 1300 جنيه إسترليني.

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, العائلة الملكية البريطانية, ميغان ماركل, بريطانيا
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