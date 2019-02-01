ظريف: أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يستحق الحبر الذي يكتب به

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعد إعلان واشنطن الانسحاب من معاهدة الصواريخ مع روسيا، وقال على "تويتر" "أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يستحق الحبر الذي يكتب به".

وكتب وزير الخارجية الإيراني على "تويتر" "انسحاب آخر من اتفاق من جانب إدارة ترامب.. هذه المرة معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والطويلة الأمد… رسالة: أي اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لا يستحق الحبر (الذي يكتب به)؛ حتى المعاهدات التي يصادق عليها الكونغرس".

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائيا

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والطويلة الأمد ستنتهي خلال 6 أشهر في حال لم تعد روسيا للالتزام ببنود المعاهدة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إذا لم تعد روسيا إلى الالتزام الكامل والمؤكد بالمعاهدة خلال فترة ستة أشهر، أي تدمير صواريخها، التي يمكن أن تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ، والقاذفات والمعدات ذات الصلة، سيتم إنهاء الاتفاق".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة جاهزة للتفاوض مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة قائلا "سنواصل العمل مع روسيا، أمريكا مستعدة للتفاوض مع روسيا حول موضوع الحد من التسلح، الذي من شأنه ضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرأ إلى أن الاتفاقات التي من المحتمل عقدها في المستقبل يجب أن يكون من الممكن التحقق من تنفيذها".