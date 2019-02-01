تسجيل
21:43 01 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    مرهق يقدم على الانتحار

    احذروا ألعاب الموت... أطفال عرب أخذهم الموت بسببها

    © Photo / CC
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة ألعاب إلكترونية مجانية كثيرة، لكنها قد تكون خطيرة أكثر مما نتصور، حيث جذبت هذه الألعاب اهتمام الكثير من الأطفال والمراهقين الباحثين عن التسلية والمتعة، وانتهت بهم إلى القتل والانتحار من خلال تعليمات افتراضية أثّرت بهم.

    لعبة مريم:

    انتشر عام 2017  تطبيق يحمل اسم "لعبة مريم" أثار جدلا في دول الخليج نظرا لكونه يطلب من المستخدمين بعض الأسئلة الدقيقة. وانتشرت اللعبة كالنار في الهشيم بين شباب الدول الخليجية وبالضبط في المملكة العربية السعودية.

    وتدور لعبة مريم حول فتاة صغيرة ضلت أهلها وضلت طريق المنزل، وتحتاج إلى المساعدة من أجل العودة للمنزل مرة أخرى، وتبدأ في تبادل الحديث مع اللاعب "صاحب الهاتف" وتفتح معه حوارات مختلفة. ولكن تتطور أحداث اللعبة بالتدريج، وتبدأ في جمع الكثير من المعلومات حول صاحب الهاتف، وتوجه أسئلة حول طبيعة العمل وعنوان المنزل وهل اللاعب متزوج أم أعزب ذكر أم أنثى، وتقارن تلك البيانات بالمعلومات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وتبدأ بمواجهة اللاعب بالمعلومات الحقيقية التي يخفيها عنها أو يقوم بتبديلها بمعلومات مغلوطة

    وحذر بعض المستخدمين من تجاهل لعبة مريم، فمن تجربتهم الشخصية، أفادوا بأن اللعبة تعمل في خلفية الهاتف، وتبدأ في التلاعب بأعصاب اللاعب من خلال تحكمها في الهاتف، فقد تفاجأ باتصالات وهمية وأصوات غريبة في منتصف الليل تصدر من الهاتف، إضافة إلى تفعيل المنبه في أوقات غريبة.

    الحوت الأزرق

    انتشرت لعبة الحوت الأزرق بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت أرواح العشرات من المراهقين والأطفال حول العالم وصولا إلى الدول العربية، حيث تم تسجيل عدة حالات وفاة، منها ثلاث حالات انتحار في الكويت وخمسة حالات في الجزائر وثلاثة في مصر.

    وفي جنوب المغرب، وتحديدا فى مدينة أغادير تم الكشف عن وفاة مراهق بعد أن أقدم على الانتحار برمي نفسه من سطح العمارة، وفي السعودية انتحرت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما داخل منزل ذويها بمدينة الباحة.

    وتتكون اللعبة من 50 تحديا يرسل إلى المستخدمين يوميا، منها مشاهدة أفلام الرعب وجرح اليد لرسم الحوت الأزرق وفي التحدي النهائي يطلب من اللاعب الانتحار.

    وكانت روسيا، هي المتضرر الأكبر من اللعبة حيث تجاوز عدد ضحاياها الـ130 طفلا ومراهقا فقد قام بتأسيس اللعبة الشاب الروسي فيليب بوديكين يبلغ من العمر 21 سنة، يعاني من اضطرابات نفسية.

    لعبة بوكيمون غو

    تعتمد لعبة "بوكيمون غو" على التنقل والاستكشاف فى العالم الواقعي كما هي في القصة الكلاسيكية لمسلسل الرسوم المتحركة، وتعتمد فى استكشافها لمخلوقات البوكيمون على خوارزمية تعتمد على تحديد الموقع بجانب المستشعرات وكاميرا الهاتف الذكي، لذا كان على المستخدمين خوض تجربة مختلفة داخل العديد من الأماكن حتى إذا لزم الأمر البحث عن البوكيمون داخل أقسام الشرطة أو الكنائس، حتى انتهى الأمر بعثور شابة تبلغ من العمر 19 عاما على جثة طافية فى نهر صباح الجمعة الماضية أثناء تتبعها لأحد شخصيات بوكيمون.

    وحذرت  السلطات الرسمية في عدة دول خليجية كالإمارات والكويت من اللعبة لإنطوائها على مخاطر أمنية، فقد يتعرض اللاعب للاصطدام بالأجسام الصلبة الموجودة في الشوارع مثل الأشجار وأعمدة الإنارة أثناء السعي  إلى القبض على البوكيمون.

     بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في الأعمال الجاسوسية بتصوير الأماكن المهمة استراتيجياً من مطارات، وأماكن عسكرية، وحيوية، ومنشآت حكومية، واستدراج المراهقين إلى أماكن بعيدة لسرقتهم كما تسببت في الحوادث المرورية، عندما كان يظهر البوكيمون في أماكن مختلفة، وقد يكون فوق الإسفلت في منتصف الطريق.

    لعبة "جنية النار"

    لعبة تبدو بريئة تنتشر على الشبكات الإجتماعية، وتستهدف الفتيات مع تعليمات بسيطة موجهة للأطفال الصغار يمكنها أن تقضي على عائلة بأكملها.

    تعد لعبة "جنية النار" الالكترونية أكثر خطورة من "الحوت الأزرق"، والتي انتشرت في آذار / مارس عام 2017، وظن الكثير أنها مجرد لعبة أطفال تهدف للتسلية، و لكن في الحقيقة هي لعبة تدفع الأطفال لحرق منازلهم وأنفسهم.

    وتشبه مبدأ لعبة "الحوت الأزرق" حيث تبدأ باصدار أوامر للأطفال، وبمجرد تحميل اللعبة والدخول إليها تظهر رسومات كرتونية تشبه الجنيات المنتشرة في برامج الكرتون، ففي البداية تطلب اللعبة من الأطفال تجهيز الجنية وتمشيط شعرها واختيار ما يناسبها من ملابس وهذا ما يجذب الأطفال للعبة وبعد ذلك تبدأ اللعبة في جذب الأطفال للجميات أكثر فأكثر وتظهر لهم بعض التعليمات الخاصة باللعبة وهي "في منتصف الليل، عندما يغط الجميع في نوم عميق، استيقظ وانهض من سريرك وتجول في الغرفة ثلاث مرات.

    لعبة مومو

    ضجت في الآونة الاخيرة الكثير من التقارير التي تحذر من لعبة تحدي "مومو"، التي وصفها كثيرون بأنها تكملة للعبة الحوت الأزرق، التي حصدت آلاف الأرواح حول العالم، إذ استهدفت لعبة تحدي "مومو" آلاف الضحايا عبر برنامج التواصل الشهير "واتس اب"، حيث تصل للضحية رسالة مخيفة في ساعات الفجر مصحوبة بصورة مرعبة لامرأة مشوهة بعينين متسعتين جدًا وبلا جفون، ولديها أنف مستدير، وشفاه كبيرة تصل لأذنيها، وهي صورة من أصل تمثال موجود في متحف الفن المرعب بالصين.

    وفي نصّ الرسالة ما يلي: "مرحبا أنا مومو"، ثم معلومات شخصية عن الشخص الذي تحدثه، مصحوبة بـ:"أنا أعرف كل شيء عنك"، وتختتم الرسالة بـ: "هل تود تكملة اللعبة معي؟"، وفي نهاية الرسالة: "إذا لم يتم الالتزام بتعليماتي سأجعلك تختفي من على الكوكب دون أن تترك أثرًا".

    رأي الخبراء 

    في حين أشار العديد من المختصين في مجال تقنية المعلومات بأن فكرة "لعبة مومو" بسيطة، وهي رسالة تصلك على تطبيق "الواتس اب" من رقم غير معروف، يخبرك فيها أن اسمها "مومو"، ومرفق بها صورة لها، وأنها تعرف جميع معلوماتك، وبمجرد الضغط على صورتها وبدء الحديث معها تكون قد سمحت لها بالتجسُّس على هاتفك، وذلك لوجود معلومات مخفيّة داخل صورتها، إذ يمكنها اختراق الهاتف والوصول لجميع ملفاتك داخل الجوال، وتبدأ بعدها مرحلة الابتزاز، بحيث تطلب منك القيام ببعض المهام، وتحذِّرك أنك إذا لم تفعل ذلك سوف تُبيدك عن ظهر الكرة الأرضية.

    وكالة "سبوتنيك" بحثت عن حقيقة ألعاب الانتحار من خلال خبير أمن المعلومات وليد حجاج الذي كشف:

    "أن الألعاب التي تشبه لعبة الحوت الأزرق لن تتوقف بمجرد إلقاء القبض على مخترع اللعبة كما حدث مع مخترع لعبة الحوت الأزرق لأن أشخاصا خارج السجن يديرون اللعبة على مستوى العالم كمجموعات".

    وأوضح أن الطفل يميل إلى هذه الألعاب لسبب رئيسي وهام وهو شعوره بعدم وجود قيمة له في المجتمع وأنه شخص غير ناجح ويتم تهميشه من جانب الوالدين مع وجود عوامل خارجية كالمشاكل الأسرية والحياتية

    ومن جانبه قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم صلاح هاشم إن:

    "العوامل النفسية ليست وحدها هي السبب في إقدام هؤلاء على الانتحار ولكن إنهيار دولة القيم في كثير من المؤسسات والدول وخاصة المجتمعات الدينية وتراجع دور الدين بشكل ملحوظ والاستهانة بمفهوم الموت كانضمام الأطفال إلى جماعات إرهابية مسلحة وكتعاطي المخدرات جميعها كانت وسائل للاستهانة بمفهوم الموت. وأكد أن الأسرة لها دور كبير في تحسين معنى الحياة لدى المراهقين و الشباب ثم يأتي دور المدرسة ثم دور العبادة للمساعدة على إيجاد معنى أفضل للحياة".

    وأكد أن الأسرة لها دور كبير في تحسين معنى الحياة لدى المراهقين والشباب ثم يأتي دور المدرسة ثم دور العبادة للمساعدة على إيجاد معنى أفضل للحياة.

    الكلمات الدلالية:
    الحوت الأزرق, واتس آب, انتحار, لعبة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المغنية الأمريكية ليدي غاغا تصل السجادة الحمراء، لحضور الحفل الـ 25 لتوزيع جوائز غليد السنوية لتكريم الممثلين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 27 يناير/ كانون الثاني 2019 والحاصلة على جائزة أفضل دور نسائي في فيلم ستار إز بورن (A Star is Born)
    "الفرعون حي" وبدء مهرجانات الربيع... إلى كارثة البرازيل - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    كم تساوي الحياة الأمريكية الواحدة؟!
    كم تساوي الحياة الأمريكية الواحدة؟!
    اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا
    "اتفاقية أضنة" بين سوريا وتركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك