ترامب يأمل بالوصول إلى اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يريد إجراء محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "يحدوني أمل في أن نتمكن من الاجتماع مع الجميع في غرفة واسعة وجميلة وإنجاز اتفاقية جديدة تكون أفضل بكثير. بالتأكيد أود أن أرى ذلك"، كما نقلت وكالة "رويترز".

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائيا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم: "غدا ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، التي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كل صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أنه أعلن في وقت سابق أن لدى روسيا مهلة 60 يوما للعودة إلى تنفيذ هذه المعاهدة، ولكن روسيا رفضت خلال هذه الفترة القيام بأي خطوات، متابعا:" بدءا من 2 شباط/فبراير ستبدأ الولايات المتحدة بالانسحاب من التزامات المعاهدة، وسنقدم إخطارا رسميا إلى روسيا والأطراف الأخرى في المعاهدة بأن واشنطن سوف تنسحب من معاهدة الحد من الأسلحة في غضون 6 أشهر، وفقا للمادة 15 من المعاهدة".

وتشهد الأعوام الأخيرة اتهامات متبادلة بين موسكو واشنطن، وبشكل منتظم، بانتهاك المعاهدة المذكورة. وأعلنت روسيا مرارا أنها تمتثل بشدة لالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية. إلا أن لديها، كما أفاد وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أسئلة خطيرة حول قيام الولايات المتحدة بنقض التزاماتها.

وكان قد تم توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة التزم الطرفان بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.