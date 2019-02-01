واشنطن تسعى لاستغلال الرياضة في مواجهة جديدة مع موسكو

© Sputnik . Grigoriy Sysoyev "وادا": بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات ستساعد الرياضيين الروس

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية، فيما يتعلق بنظر الكونغرس الأمريكي "بقانون غريغوري رودتشينكوف": "يزعم الكونغرس بأنه يسعى إلى تحقيق الهدف النبيل المتمثل في مكافحة المنشطات في الرياضات العالمية. لكن في الواقع، أنها محاولة جديدة لمواجهة تطبيق التشريعات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية على آليات مكافحة المنشطات الدولية المقبولة بشكل عام. ومن أعراض ذلك أن معدي مشروع القانون لا يخفون ذلك الحوار البناء الذي أقامته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الآونة الأخيرة مع المنظمات الروسية ذات الصلة، على العكس من ذلك، من الواضح أن السياسيين الأميركيين يحاولون تحويل الرياضة إلى مجال آخر من المواجهة القاسية مع روسيا".

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، قد أعلنت يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2018، استعادة الوضع الكامل للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روس آدا" التي حُرمت منه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

ووفقا لقرار اللجنة التنفيذية لـ"وادا"، ينبغي على الجانب الروسي توفير الوصول إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، وإلا سيتم استبعاد "روس آدا" مرة أخرى.

هذا وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 22 كانون الثاني / يناير الماضي، أنها قررت عدم إعادة فرض الإيقاف على الوكالة الروسية على الرغم من عدم التزام موسكو بالموعد النهائي لتسليم بيانات المختبر.

وطلبت الوكالة الروسية "روس آدا" من الوكالة العالمية ألا توقفها بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي الذي حل في نهاية 2018 وهو ما كان يمثل شرطا بالنسبة للوكالة للحفاظ على اعتمادها.وكانت التحقيقات الروسية قد أشارت إلى أن غريغوري رودتشينكوف المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات كان يقوم بتقديم المنشطات للاعبين على أنها فيتامينات ومكملات غذائية قانونية، قبل أن يقوم هو نفسه باتهام الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة.

ويعد رودتشينكوف هو الأساس الذي اعتمد عليه الكندي ريتشارد ماكلارين، رئيس اللجنة المستقلة التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، باتهامه السلطات الروسية برعاية برنامج منشطات في البلاد.

وكان رودتشينكوف قد تحدث بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن انتهاكات جماعية مزعومة في تعاطي المنشطات في الرياضة الروسية، بعلم السلطات.