عائدات أمازون تتجاوز 70 مليار دولار

ووفقا لموقع 13wham الأمريكي فإن هذه النتيجة تجاوزت أرقام الربع الأخير من عام 2017 التي بلغت 60.5 مليار دولار للإيرادات و1.86 مليار دولار لصافي الدخل.

وكان المحللون يتوقعون أن تحقق أمازون عائدات بقيمة 71.9 مليار دولار، وبالتالي فإن عملاقة البيع بالتجزئة قد تغلبت بسهولة على التوقعات.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3 في المئة في التعاملات العادية، وقدمت "أمازون" توقعات للربع الأول تتراوح بين 56 مليار دولار و60 مليار دولار، مقارنة بتقديرات 60.96 مليار دولار من المحللين.

وارتفعت مبيعات أمريكا الشمالية بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 44.1 مليار دولار، في حين نمت المبيعات الدولية بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 20.8 مليار دولار.

وظلت خدمات أمازون للويب AWS، الرائدة في سوق الحوسبة السحابية، في الصدارة، إذ قفزت بنسبة 45 في المئة في المبيعات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، وبالتالي، كانت AWS تمثل حوالي 10 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة خلال هذا الربع.

وارتفعت خدمات الاشتراك بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 3.96 مليار دولار، وقفزت فئة "الأخرى" في أمازون، والتي تتألف في الغالب من الأعمال الإعلانية للشركة، بنسبة 95 في المئة لتصل إلى 3.4 مليار دولار.