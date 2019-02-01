البرلمان الأوروبي يدعو لإطلاق مبادرة دبلوماسية للحفاظ على معاهدة الصواريخ

دعا زعيم أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، المرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية، مانفريد فيبر، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية لإطلاق مبادرة دبلوماسية للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ومنع التصعيد.

بروكسل — سبوتنيك. وكتب فيبر في تغريدة له، "نحتاج لمبادرة دبلوماسية أوروبية مع روسيا على الفور، حتى نمنع التصعيد ونحفظ الالتزامات حول معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، يجب أن تأخذ أوروبا مصالحها الأمنية في المنطقة والعالم تحت السيطرة".

© AP Photo / Alex Brandon ترامب يأمل بالوصول إلى اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة

وأشار فيبر، إلى أن وقف عمل معاهدة الصواريخ هو إشارة إلى أوروبا لتستيقظ، وأن نتائج الانسحاب من هذا الاتفاق قد تجر العالم لعقود إلى الخلف، مضيفا أن عدم التزام روسيا بالتزاماتها يشكل خطرا كبيرا على أمن أوروبا.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارا من يوم غد 2 شباط/ فبراير.

يشار إلى أنه بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التزم الطرفان الروسي والأمريكي بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.