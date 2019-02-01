البرلمان الأوروبي يدعو لإطلاق مبادرة دبلوماسية للحفاظ على معاهدة الصواريخ

بروكسل — سبوتنيك. وكتب فيبر في تغريدة له، "نحتاج لمبادرة دبلوماسية أوروبية مع روسيا على الفور، حتى نمنع التصعيد ونحفظ الالتزامات حول معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، يجب أن تأخذ أوروبا مصالحها الأمنية في المنطقة والعالم تحت السيطرة".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارا من يوم غد 2 شباط/ فبراير.
يشار إلى أنه بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التزم الطرفان الروسي والأمريكي بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.
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