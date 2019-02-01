دولة أسيوية تبرم صفقة عسكرية "غير مسبوقة" مع إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صفقة أسلحة ضخمة مرتقبة تزود من خلالها إسرائيل دولة أسيوية بصواريخ، وأجهزة تجسس، ورادارات، تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ونصف مليار دولار أمريكي.

وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الجمعة 1 فبراير / شباط: "في أعقاب الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الهند هذا الشهر، كشفت مصادر إسرائيلية عن صفقات أسلحة ضخمة يتم التجهيز لها هذه الفترة سيحصل عليها الجيش الهندي".

© AP Photo / Ariel Schalit صحيفة: إسرائيل تعتزم إتمام أكبر صفقة أسلحة في تاريخها

وأضافت: "من المتوقع أن يقوم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع نظيره الهندي نيراندا مودي بتعزيز ودفع الصفقات التي تقدر قيمتها بنحو 3 ونصف مليار".

وأفادت القناة بأن "الصفقة تشمل بيع طائرتي تجسس من صناعة (التا) شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي تستخدم للإنذار المتطور والمراقبة الجوية، وتقدر قيمتها بنحو 800 مليون دولار، وصواريخ مضادة للدبابات بقيمة نصف مليار دولار، مدافع بقيمة 1.7 مليار دولار، ورادارات لسلاح الجو الهندي بقيمة 640 مليون دولار".

وبحسب مصادر القناة فأنه "من الممكن أن تشمل الصفقة طائرات مسيرة من نوع (هارون) وطائرة مسيرة انتحارية من نوع (هاروف)، لكن حتى الآن لم يحدد عدد الطائرات التي من المتوقع أن تشتريها الهند".

وفي الوقت الحالي تجري اتصالات بين مكتب نتنياهو ومكتب مودي لإجراء الترتيبات النهائية للزيارة.

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة زار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات الهند عدة مرات للدفع نحو إجراء الاجتماع بين الزعيمين وإبرام الصفقات الأمنية.